نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عدوية يتألق في أولى حفلات ليالي مصر للربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا المطرب محمد عدوية أحدث حفلاته الغنائية ضمن ليالي مصر في الربيع وحاز على إشادات واسعة من الجمهور حضور الحفل،حيث قدم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الحضور.

وكان الحساب الرسمي لشركة تذاكرتي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرا قام بنشر مقطع فيديو لموعد الحفل، وكتب عليه معقًا: ليلة طربية في شبين الكوم لأول مرة في شبين الكوم.. النجم محمد عدوية أولى حفلات ليالي مصر في الربيع 5 مايو سيتي كلوب- شبين الكوم.

احدث أعمال المطرب محمد عدوية

طرح عدوية مؤخرا أغنية تحمل اسم "أرض غزة" حول ما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على أراضيها، تقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذة، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندله، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشرة، حاسس ان اللي مات ده أبني كان نفسي احمي جسمي من أي ضربه، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، الحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين.

آخر أعمال المطرب محمد عدوية

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عدوية طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

كلمات اغنية يا جدع

وتقول كلمات الأغنية: صدقت عيونو لما كان واقف وسط لمه

وبنظره من اللي هما

ميل عليا وقولت طب وماله

وانا حالي زي حاله

والنظرة بعتهاله بس اللي هيا

يا جدع يا جدع

قلبي داب من الوجع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قلبي طمع

يا جدع يا جدع

انا قلبي من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس يا قلبي طمع

جربت وقولت اداري

وكفاية إنه في بالي

مش قد الشوق يا غالي

ده كتير عليا

قربت تاني مرة

والضحكة في عينه طله

فاضل علي الحلو نظرة

يقولها ليا