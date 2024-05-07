ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن رفض والدها وشقيقها دخول مجال الإعلانات في "صاحبة السعادة"

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل حلقة النجمة ياسمين عبدالعزيز التي حلت ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة Dmc، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.





ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن رفض والدها وشقيقها دخول مجال الإعلانات





وتحدثت ياسمين عبد العزيز عن بدايتها في الإعلانات قائلة: "بدأت الإعلانات وكان عندى 12 سنة، وكنت بحب أتفرج على الإعلانات واتفرج على البنات، وكنت أقعد أقلدهم وأعمل زيهم".





وتابعت ياسمين عبد العزيز: “سبحان الله كان في صديقة لوالدتى اسمها دينا بتشتغل في شركة إعلانات”.

وأضافت: "وكانت هي سبب بعد ربنا في بدايتى في الإعلانات، لأنها لما شافتنى عرضت عليا إنى أعمل إعلانات فقلت لها آه طبعا، أمى كانت موافقة لكن والدى وأخويا الكبير ما كانوش موافقين".





تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة





تعرض اليوم حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC ومن المقرر أن تعرض الحلقة على جزئين حيث أنها تعرض اليوم ويوم الثلاثاء 6و7 مايو وذلك احتفالًا بأعياد الربيع.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز، تريند محركات البحث جوجل في، بعد أن نشرت صور ترويجية للإعلان عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” على شاشة dmc الفضائية.





تتحدث ياسمين عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.