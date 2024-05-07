نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كان وحداني.. أول تعليق من أسرة ضحية عصام صاصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم مطرب المهرجانات عصام صاصا صباح اليوم بدهس شاب، علقت أسرة الضحية أحمد على تعرضه للدهس من قبل عصام صاصا بسيارته، حيث قال خال المجني عليه ضحية الحادث: "كان هو سندي في الدنيا، لما شافني تعبان ومش بتحرك جابلي كرسي بعجل عشان أعرف أتحرك بيه".

وأضاف: "مش مصدق إنه مات وحاسس إنه هيدخل عليا وياخدني في حضنه، ومعرفش مين عصام صاصا بس بقوله حسبي الله ونعم الوكيل".

وتابع: "ولاد الـ 4 اتيتموا من بعده ومالهمش في الدنيا غيره، ومش هنسيب حق أحمد وهناخده بالقانون".

وقالت ابنة خاله "أحمد عاش طول عمره وحداني وكافح في الدنيا".

اعترافات عصام صاصا

وقال عصام صاصا أمام جهات التحقيق، إنه وقف حتى جاءت الشرطة وإنه لم يهرب ولم يقصد قتل الشاب، موضحًا "كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وكنت سايق العربية على سرعة أقل من 70".

وأضاف: "ميكروباص أبيض دخل قدامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي، وكان معايا إتنين من أصدقائي واحد قاعد جنبي والتاني في الكنبة الخلفية"، متابعًا: "كنت رايح أدبح عجل عشان عقيقة ابني أنا خلفت والعقيقة يوم الخميس".

كاشفًا عن إنه رفض الهروب وإنه حاول أن يتفادى الشاب قائلًا: "لقيته بيطلع في الروح وأتوفى في ثواني".

إلقاء القبض على عصام صاصا



يشار إلى أنه قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب.

عصام صاصا يدهس شخصا أعلى دائري المنيب



وفي نفس السياق قال مدير أعمال عصام صاصا في تصريحات صحفية: المطرب كان معدي على الطريق بالعربية أعلى دائري المنيب وكانت في لمه هناك بسبب حادث على الطريق، وهو واقف بالسيارة الناس افتكرته هو اللي المتسبب في الحادث، وتم القبض على عصام صاصا وحاليًا يتم التحقيق معه في القسم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مستشفى الهرم بوصول جثة هامدة لشخص جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور تم اتخاذ.

وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبالفحص والمعاينة تبين أن عصام صاصا كان يسير بسيارته أعلى الطريق الدائري نطاق قسم شرطة الطالبية، وفي أثناء ذلك صدم شخصًا مما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.