نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند جوجل .. معلومات عن مايا رعيدي ملكة جمال لبنان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي، تريند محركات بحث جوجل بعد الكشف عن زواجها رسميًا من الشاب فهمي كراغولا في حفل زفاف ضخم أقيم في لندن، إذ تألقت العروس بفستان زفاف أنيق من تصميم العالمي جورج حبيقة، في مطعم فخم.

وظهرت العروس مايا رعيدي بفستان تميز بتصميمه البسيط والطويل مع قصة ضيقة تُبرز قوامها الرشيق، وزُيّن الفستان بتطريزات من الورود عند أطراف التنورة.



وحضر الحفل عدد من أصدقائهما المقربين، سهام تويني، والدة العريس، وهي زوجة الصحفي اللبناني الراحل جبران تويني.

وتزينت جدران المكان الذي ضم حفل الزفاف بتماثيل ضخمة أضافت لمسة من العظمة، بينما زُيّن السقف المذهل بنقوشٍ من اللون الذهبي التي انعكست على أرجاء القاعة، مما خلق أجواءً ساحرةً من الأناقة.

وازداد حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة أناقةً بفضل طاولة الزفاف التي تم تجهيزها خصيصًا لهذه المناسبة، إذ تزينت ببساط أبيض ناصع، وارتدت ثوبًا من الورود البيضاء الكثيفة التي شكلت لوحة فنية ساحرة، وأضفت الشمعدانات الأنيقة لمسةً من الرقي، وأحاطت بالطاولة كراس فخمة من المخمل الأخضر الزيتي، ونسّقت بشكلٍ متناسق مع ألوان الديكور.

من هي مايا رعيدي؟



ومايا رعيدي هي ملكة جمال لبنان في 6 أكتوبر 2018، تبلغ من العمر 29 عامًا، وهي لبنانية من أصل روسي، ولدت في 14 نوفمبر 1995 من أب لبناني وأم روسية، درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وفي 2020 أعلنت مايا رعيدي خطوبتها على برونو حيتي، وهو رجل أعمال لبناني.