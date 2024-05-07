سيلفستر ستالون يطرح عدد من ساعاته النادرة للبيع بالمزاد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الكبير سيلفستر ستالون عن طرحه لعدد من ساعاته النادرة للبيع بالمزاد العلني، وتضم تشكيلة من الساعات التي استخدمها في عدد من أشهر أفلامه.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لستالون، حاملا لعدد من الساعات التي قرر أن يقوم بطرحها للبيع عبر المزاد العلني، ومنها ساعة كان قد ارتداها ضمن أحداث فيلم "إكسبندبلز".

وشارك النجم الكبير سيلفستر ستالون مع متابعيه، احتفاله بمرور 50 عامًا على عرض أول عمل درامي كبير له في مسيرته الفنية.

ونقلت ديلي ميل، صورة من الفيلم الكلاسيكي الذي شهد أول انطلاقه حقيقية لستالون في مجال الفن عام 1974، بعنوان The Lords of Flatbush.

ويستعد نجم الاكشن البريطاني "جيسون ستاثم" لمشروع سينمائي جديد، يتعاون به مع صديقة المقرب النجم سيلفستر ستالون.

ووفق "ديد لاين"، المشروع السينمائي الجديد، سيكون فيلم بعنوان Levon’s Trade، سيكون من إخراج المخرج "ديفيد آيار".

وستكون مهمة سيلفستر ستالون في الفيلم، أنه سيكون كاتبًا للسيناريو والنص السينمائي، وهو الأمر الذي عرف بموهبته به، كما سبق له كتابة أعمال مثل سلسلة "روكي".

تعويض الاخفاق

ويأتي هذ التعاون بعد أن سبق وحصل الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام Expend4bles للنجم سيلفستر ستالون على انتقادات لاذعة من النقاد قبل طرحه بصالات العرض.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تناول النقاد الفيلم بانتقادات كبيرة، بشرت بتحقيقه لمستوى منخفض من الإيرادات عند طرحه للعرض رسميًا، وهو ما حدث بالفعل، ما أدى لعدم استمرار الفيلم لفترة طويلة بصالات العرض.

عودة Cliffhanger

ويشارك النجم الكبير سيلفستر ستالون في بطولة نسخة يعاد إنتاجها من فيلمه الذي طرح في تسعينيات القرن الماضي بعنوان Cliffhanger.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مشاركة ستالون في الفيلم الجديد، ستشمل مساهمته ضمن فريق الإنتاج للفيلم إلى جانب تجسيده لأحد الأدوار الرئيسية.

وهذه النسخة المعاد إنتاجها من فيلم ستكون من إنتاج وتوزيع شركة أمازون، التي ستعرض الفيلم عبر منصتها للفيديوهات.