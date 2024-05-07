نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميلا كابيو تعلن عن رابع ألبوماتها C، XOXO في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المغنية الشابة كاميلا كابيو عن قرب اطلاق ألبومها الغنائي الرابع لها في مسيرتها كمغنية منفردة، على أن يكون بعنوان C، XOXO.

ونقلت ديلي ميل، صورة ترويجية نشرتها كاميلا، ستكون غلاف الألبوم الرسمي، ممسكة بـ "مصاصة"، على أن يطرح الالبوم بتاريخ 28 يونيو المقبل.

وضمن أخبار أحدث الألبومات الغنائية في هوليوود، سبق وأن طرحت النجمة بيونسيه قائمة عناوين أغنيات أحدث ألبوماتها بشكل رسمي بعنوان Cowboy Carter.

ووفق ديد لاين، قائمة عناوين الأغنيات بالألبوم الجديد كشفت عن تعاون مرتقب لبيونسيه مع مجموعة مميزة من الفنانين الكبار مثل دولي بارتون.

وقامت النجمة الكبيرة بيونسيه بطرح البوستر الدعائي الأول لألبومها الجديد الذي كانت قد أعلنت عن نيتها لطرحه بأسلوب أغنيات الكانتري الأمريكية.

وأعلنت النجمة بيونسيه عن أن أحدث ألبوماتها الغنائية، سيطرح بعنوان Cowboy Carter!، وسيكون أحدث ألبوم غنائي لها منذ طرحها لآخر ألبوم في عام 2022.

ووفق ديلي ميل، الألبوم القادم، سيشمل في غالبيته أغنيات على طريقة الكانتري ميوزك، لعشاق نمط أغنيات رعاة البقر.

نجاحات مشابهة

وكانت قد سارت تايلور سويفت على نهج بيونسيه، في طرحها خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيلم وثائقي جديد، قدمت من خلاله كواليس حصرية لجولتها الفنية الموسيقية.

هذا الفيلم، حقق نجاح استثنائي على مستوى شباك التذاكر، حتى أنه تفوق على أعمال سينمائية شهيرة، كانت مطروحة للعرض في التوقيت نفسه.

نسخة جديدة من 1989

وأطلقت النجمة تايلور سويفت تصميم جديد لغلاف ألبومها الناجح 1989، الغلاف حمل سماء 5 اغنيات جديدة تضاف للمرة الأولى للألبوم كأغنيات إضافية على أغنيات الإصدار الأول له.

وتقول ديلي ميل، ان هذه النسخة المعدلة من ألبوم 1989، عززت بها تايلور تشكيلة الأغاني، بإضافة خمسة أغنيات جديدة، منها أغنية بعنوان Slut.

والنسخة المعززة من الألبوم، ستكون متاحة للاقتناء مع الأغنيات الخمس بها، بداية من يوم 27 أكتوبر المقبل.