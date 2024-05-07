لهذا السبب.. راغدة شلهوب تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامية راغدة شلهوب، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بتصريحاتها عن حياتها الشخصية، خاصة وأنها قليلة الظهور في البرامج الحوارية، وذبك خلال لقائها في برنامج "منا وفينا" مع هبة حيدري عبر قناة "المشهد"، وتميزها بالتصريحات الجريئة وآرائها غير التقليدية.

كشفت راغدة في أحدث تصريحاتها التليفزيونية عن تفاصيل من حياتها الزوجية، وارتباطها بفنان شهير، وعن رأيها في الحب والزواج، قالت أن الزواج بإسم الحب خطأ تقع فيه الفتيات، ناصحة إياهم بالابتعاد عن الحب، لأن المظاهر تخدع والحب ينتهي مع الوقت، وأن المال أهم من الحب.

أكدت راغدة شلهوب على أن والدها هو كل حظها من الرجال، فقد كان صديقها وحبيبها، لافتة إلى أنها غير محظوظة مع الرجال، على الرغم من حبها الشديد لزوجها وتفاهمها معه، وارتباطهما سويًا بإبنتهما، ما جعل غيابة غير مؤثر على علاقتهما.. لا تكن أي عداوة مع الرجال كما يطلق الجمهور عليها، وأن خبرتها مع الرجال جيدة، إذ أنها تزوجت في سن صغيرة، انتهت أحلامها بسبب زواجها حتى انفصلت عنه بعد زواج استمر5 سنوات.

من هي راغدة شلهوب؟

راغدة شلهوب هي إعلامية لبنانية، وُلدت في بيروت، وتخرجت من كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة للبنانية، أشتهرت من خلال عملها في قنوات أوربت من خلال برنامج ( عيون بيروت)، لتعمل بعد ذلك في شبكة LBC، ثم زادت شهرتها وعرفها الجمهور المصري من خلال برنامج ( كلام في سرك) الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة، خاضت راغدة شلهوب تجربة التمثيل من خلال المسلسل اللبناني (حلو الغرام) عام 2013 إلا أنها لم تكررها بعد ذلك.

راغدة شلهوب في الفوازير الرمضانية





خاضت تجربة التمثيل في الفوازير الرمضانية مع ميلاد الياس رزق لمقتصر دورها على تقديم البرنامج فقط، عملت في عدد من الإذاعات بشكل متقطّع ومنها في تلفزيون لبنان لفترات خجولة كما كان لها تجارب في الإعلام المكتوب. عام 2000 اختيرت لتقدم برنامج عيون بيروت على شبكة أوربت الإعلامية مع عدة زميلات اسمتر البرنامج قرابة 15 عاما إضافة لعدة برامج أخرى، باشرت العمل مع اذاعة «سوا» الأميركية - العربية التي تبثّ من واشنطن، كمعدّة ومقدمة للأخبار الفنية اللبنانية من بيروت عام 2012.