محمد رحيم لـ إليسا بعد طرح ألبوم "انا سكتين": "هيكسر الدنيا كالعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الملحن الملحن محمد رحيم، المطربة إليسا بعد طرحها ألبومها الجديد “أنا سكتين”، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ألوسه الألبوم نزل الف الف مبروووك يا حبيبة قلبي إيه المفاجأة الحلوة دي ان شاء الله يكسر الدنيا كالعاده ويحقق نجاح ساحق وان شاء الله الناس تستمتع بكل أغنيه فيه اكتر من التانيه".





كشفت شركة روتانا عن طرح النجمة اليسا لألبومها الجديدة، والذي يحمل اسم "أنا سكتين"، عبر جميع المنصات الرقمية الموسيقية وتطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





تفاصيل ألبوم "أنا سكتين" لـ إليسا





ويضم الألبوم الجديد انا سكتين، 12 أغنية منها أغنية «انا بتمايل»، والذي سبق وأن طرحتها إليسا بشكل منفرد منذ أشهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





أعلنت عن تعاونها مع الفنان تامر عاشور، في أغنية بعنوان «أنا سكتين»، ضمن ألبومها الجديد، المقرر طرح خلال الفترة المقبلة.

أغنية «أنا سكتين»، من ألحان تامر عاشور، والكلمات للشاعر نادر عبدالله، ومن إنتاج الشركة الخاصة لها ليكون أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة بعد مشوار فني دام ما يزيد عن 25 عام.





آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر آخر أعمال إليسا أغنية بتمايل على الـ beat،والتي تصدرت التريند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

حبيبي وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة

عشان أنت بعيد عني فمش فارقالي ولا حاجة

وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة



عشان أنت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبینا مش عيوني بعدك يا مبيناموش طول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني أني برقص على الأغاني وأنا في مكان تاني معاك يا حبيبي أنا في مكان تاني





أنا بتمايل على الـ beat يا حبيبي وبفكر فيك أنا بتمايل على الـ beat مشغولة يا شاغلني عليك أنا بتمايل على الـ beat أنا قلبي مستنيك

وسط الناس موجودة لكن تایهة ومخضوضة ماليش غيرك ومن غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة

وسط الناس ملهية لكن لسه أنا هي حبيبتك اللي بتحبك وماتغيرش ولا حاجة وطول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني إني برقص على الأغاني وأنا في مكان تاني معاك يا أنا في مكان تاني أنا بتمايل على الـ beat يا حبيبي وبفكر فيك حبيبي.

