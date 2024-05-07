أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد الإفراج عنه بكفالة مالية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت "جهاد" ماهر زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، عن سعادتها بالإفراج عن زوجها بكفالة مالية، في تهمة صدم شخص أعلى دائري المنيب.

كتبت في منشور لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"روحي رجعتلي".

تفاصيل القبض على عصام صاصا

في سياق متصل يذكر أن قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، صباح أمس الإثنين، وذلك بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته متأثرا بجراحه على دائري المنيب.

وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب المهرجانات عصام صاصا، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.



وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي انتهت بالقرار المتقدم بإخلاء السبيل، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنية.

آخر أعمال عصام صاصا

الجدير بالذكر أنه قبل إلقاء القبض عليه بأيام قليلة، طرح "صاصا" أخر كليباته مع حودة بندق، الذي يحمل اسم "التزموا الصمت"، وحقق الكليب انتشارا واسعا، بتخطيه 4 مليون مشاهدة، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".