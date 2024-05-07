منة فضالي تكشف عن عمل سينمائي جديد مع خالد سليم

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور تجمعها بالفنان خالد سليم، من كواليس "دون مقابل"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.





ودمجت منة فضالي الصور بأغنية للفنان خالد سليم «واحشاني»، وعلقت قائلة:«أنا وخالد اصحاب من زمان جدا واعز اصحابي واشتغلنا كتير مع بعض وانا على المستوي الشخصي بحبه صاحب وفنان بجد غير صوتو الله اكبر ولسه لينا فيلم قريب حينزل دعواتكم والله زمان يا خالوود معتز مايسه دون مقابل تأليف حسام موسي اخراج جمال عبدالحميد إنتاج محمد فوزي».





أحداث مسلسل دون مقابل

مسلسل “دون مقابل” يدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يتناول بطولات رجال الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، ويظهر خلاله هاني رمزي بشخصية ضابط شرطة متقاعد.





مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي، ويناقش بطولات قوات الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، حيث يظهر هاني خلاله بشخصية ضابط شرطة متقاعد، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، أما نسرين طافش فتظهر بدور إعلامية وزوجة هاني رمزي.









أبطال مسلسل دون مقابل





ويضم مسلسل دون مقابل مجموعة من أبرز هم هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، نسرين طافش، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.







آخر أعمال منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي في رمضان الماضي بعملين وهما "كوبرا"، و"محارب"، بطولة حسن الرداد، والذي تظهر خلاله بشخصية "مريم"، التي تتزوج من أحمد زاهر وتتعرض لحادث يتسبب في شللها، مع تطور الأحداث، تكتشف أسرارًا خطيرة حول الإصابة التي تعرضت لها.

أبطال مسلسل محارب

وشاركت منة في الدراما الرمضانية 2024 في مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.