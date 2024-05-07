سامو زين يوجه رسالة لجمهوره "اكتشف من انت"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان سامو زين، ان يوجه رساله لجمهوره وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر سامو، صور له وكتب عليها قائلًا: "اكتشف من أنت وقم بذلك عن قصد".

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان سامو زين أغنية "دي حبيبتي" والذي نالت إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.



تعرف على كلمات "دي حبيبتي"



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي

:دي حبيبتي وهي

كل الناس والدنيا دي ليّ

تضحك قلبي بيضحك فيّ

فيها لقيت أجمل إحساس

من نظرة عينها

لينا كلام في سكوتنا ما بينا

بيها لقيت أكثر ما اتمنى

اللي أنا عايزه لقيته خلاص

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

ده وجودها معايا

خلى الروح ترجع جوايا

أحلم ليه ما حبيبتي كفاية

حضنها أجمل من الأحلام

من روحي وخذاني

من غير أي كلام فهماني

حالة لا يمكن تحصل ثاني

ملهاش وصف بأي كلام

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه

ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي

الغرام ولعنيكي هعيش

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه

ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي.