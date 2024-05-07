فيديو مزاح بين ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام" مقطع من حلقتها في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة Dmc، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز تتحدث مع إسعاد يونس وتمزح معها، وعلقت ياسمين: "الناس اخر الليل بتنام.. انا صاحبتي اخر الليل".

علاقة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

وسبق، تحدثت ياسمين عبد العزيز باكية عن علاقتها بأحمد العوضي: "أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه"، لتعاتب إسعاد يونس: انتى جايبانى عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعنى، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".

علاقة ياسمين عبد العزيز بأبنائها

كشفت ياسمين عبد العزيز عن علاقتها بأبنائها بقولها: "بنتي صاحبتى بصورة كبيرة، ورغم إن الأطفال بيعشقوا فيلم الدادة دودى، ولكن الاتنين مش بيحبوا الفيلم ده، لسبب إن العيال في مشاهد كتير بيضربونى ويعملوا فيا مقالب، وبالتالي مش بيحبوا يتفرجوا على الفيلم ده نهائي.. عامة طول عمرى متجوزة وعمرى ما كنت سينجل، واللى طول عمره متجوز ما بيعرفش يكون لوحده.. من وأنا عندى 18 سنة وقت لما اتجوزت لغاية لما اتطلقت اتجوزت بعدها أحمد العوضي، فعمرى ما كنت سينجل، وأنا بحب الحب وما بعرفش أبقى لوحدى، بس أنا أعمل إيه في قلبى دلوقتى، وعامة ربنا مش بيعمل غير كل خير وأنا راضية".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

قصة مسلسل «ضرب نار»

مسلسل «ضرب نار» تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.