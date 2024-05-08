نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريباً..سامو زين يطرح ألبوم "الحب" تعرف على تفاصيله قبل طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان سامو زين طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "حب" ويتكون الألبوم من 10 أغاني متنوعة، ويتعاون سامو زين في الألبوم مع عدد كبير من الشاعر والملحنين منهم الشاعر أحمد جابر، الملحن علي الخواجة، المحلن محمد شحاتة وغيرهم الكثير.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد كشف الفنان سامو زين تفاصيل الألبوم في تصريحات صحفية سابقة قائلاً: "ألبوم حب يضم عشرة أغاني مابين الرومانسي والدراما، انتهى من تصوير 5 منهم عن طريق الفيديو كليب، ويواصل تصوير 3 أغاني أخرى خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن ألبوم "الحب" يحمل الكثير من المفآجات التي ستنال إعجاب الجمهور".

عودة سامو زين إلى السينما

وفي سياق متصل أعلن الفنان ساموزين، عن عودته إلى السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة بمشروع سينمائي جديد ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا، حيث يأتي ذلك بعد غياب 17 عامًا منذ تقديمه فيلم "90 دقيقة" الذي عُرض عام 2006.

وكتب سامو زين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله" ولم يكشف أي تفاصيل عن المشروع حتى الآن.

آخر أعمال الفنان سامو زين

وكان طرح سامو زين مؤخرًا أغنية "دى حبيبتى" ، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهى من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

كلمات أغنية "دي حبيبتي"

دي حبيبتي وهي

كل الناس والدنيا دي ليّ

تضحك قلبي بيضحك فيّ

فيها لقيت أجمل إحساس

من نظرة عينها

لينا كلام في سكوتنا ما بينا

بيها لقيت أكثر ما اتمنى

اللي أنا عايزه لقيته خلاص

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

ده وجودها معايا

خلى الروح ترجع جوايا

أحلم ليه ما حبيبتي كفاية

حضنها أجمل من الأحلام

من روحي وخذاني

من غير أي كلام فهماني

حالة لا يمكن تحصل ثاني

ملهاش وصف بأي كلام

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه

ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي

الغرام ولعنيكي هعيش

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه

ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي