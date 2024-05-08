نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرأة اللبنانية مش واخدة حقها وبكره كلمة ست مطلقة.. أبرز تصريحات مايا دياب بـ AB Talks في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت النجمة اللبنانية مايا دياب في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج AB Talks ،والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش.

تحدثت مايا دياب عن العديد من الموضوعات بحياتها الشخصية، منها طفولتها وعن رأيها بالمرأة، وغيرها من الأمور.



مايا دياب :الشخص اللي بيشتغل من بدري بينسى يعني إيه طفولة، فبعوض طفولتي في بنتي



وقالت مايا دياب :" اشتغلت وأنا عندي 13 سنة وفي الوقت اللي كان المفروض أتبسط فيه كنت بشتغل وبروح المدرسة في وقت واحد، حياتي كلها شغل من طفولتي لـ دلوقتي، والشخص اللي بيشتغل من بدري بينسى يعني إيه طفولة، فبعوض طفولتي في بنتي" .

مايا دياب تكشف عن معاناة المرأة اللبنانية



وأضافت : في بلدي المرأة ما خدتش حقها، فأنا مناصرة للمرأة بشكل كبير، وبلاقي إن هي النهاردة اتقدمت كتير في كل المجالات في كل الدول العربية، لكن في لبنان لسة متأخرين جدًا في حقوقها المدنية وكل الحقوق" .





وتابعت : "لما كنت بتسأل طول الفترة اللي فاتت إنتي مطلقة ولا متجوزة؟ مكنتش بجاوب، كنت عايزة أحافظ على حب العيلة لبنتي، لأن باباها كان بييجي يشوفها وقت ما يحب، ومعنديش شروط خالص لده، ده أبوها وإنسان كنت بحبه ومازلت بحبهم، وبكره كلمة مطلقة، هي يا إما متزوجة يا إما single".

آخر أعمال مايا دياب



والجدير بالذكر آخر أعمال مايا دياب أغنية عروس التي طرحتها عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجاءت الكلمات لمنير بو عساف، وألحان وتوزيع هادي شرارة.