نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احفظوا هذا التاريخ.. هكذا روج كاظم الساهر لحفله بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج النجم العراقي كاظم الساهر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في مصر، يوم الجمعة 28 يونيو المقبل.

ونشر كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي في بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" الملصق الدعائي لحفله القادم في مصر، وكتب معلقا عليه: "احفظوا هذا التاريخ".



تعليقات الجمهور على منشور كاظم الساهر

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات هتنور مصر كلها، منتظرينك يا قيصر، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما مكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.



أعمال كاظم الساهر



وطرح كاظم الساهر مؤخرا ألبوما غنائيا جديدا يحمل عنوان "كاظم مع الحب"، بعد غياب لفترة طويلة عن طرح الألبومات الغنائية.

يضم ألبوم "كاظم مع الحب" 13 أغنية من ألحانه وهي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني، لا ترحلوا".

ويضم الألبوم أغنية قدمها كاظم الساهر بطريقة الفيديو كليب وهي "يا وفية"، من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، صديق كاظم الساهر.

وأغنية "يا وفية" من ألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشيل فاضل، وكلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، وتبدأ بهذا المقطع:

الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

الله الله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

