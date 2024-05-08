نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إخلاء سبيله.. مجدي شطة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مطرب المهرجانات الشهيرة مجدي شطة، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد إخلاء سبيله بضمان مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بتعاطي المخدرات.

القبض على مجدى شطة

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر ضبط بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالقاهرة بعرض مجدى شطة على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، ألقت القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة" وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

مجدي شطة مثير للجدل

مجدي شطة هو مطرب مهرجانات مصري سبق له أن أثار جدلًا كبيرًا بسبب رفض نقابة الموسيقيين منحه تصاريح للغناء، وكذلك رفض الموسيقار حلمي بكر طريقته وأداءه، كما أثار أزمات من قبل على خلفيه تصريحاته ضد زميله المطرب حمو بيكا.

وتصدر شطه مؤشرات البحث على جوجل في مصر قبل سنوات بعد أغنية "محدش فينا نمبر وان" والتي حققت نسب مشاهدة عالية.