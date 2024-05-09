نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تطرح لقطات من كواليس الموسم الثاني من Wednesday في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت نتفليكس لقطات هي الأولى من كواليس تصوير مشاهد الموسم الثاني المنتظر من مسلسل Wednesday.

ونقلت ديلي ميل، صورة تشويقية من كواليس المسلسل، ظهرت بها نجمته الشابة جينا اورتيجا في إطلالة شخصيتها من المسلسل.

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل الناجح Wednesday بموسمه الثاني، عن ضم النجم ستيف بوسيمي لأبطال الموسم الثاني من العمل.

ووفق ديلي ميل، الموسم الثاني من المسلسل، تعود به الممثلة الشابة جينا اورتيجا في دور البطولة، من إنتاج شبكة نتفليكس.

أعلنت شبكة نتفليكس عن تجديد مسلسل Wednesday رسميًا لموسم جديد، بعد ما حققه الموسم الأول من نجاح كبير.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل حقق أعلى معدلات المشاهدة في تاريخ نيتفليكس، الأمر الذي دفع منصة نتفليكس للعمل على جزء جديد من المسلسل يبدأ تصوير مشاهده قريبًا.

نجاح كبير

وقالت الصحيفة البريطانية أن المسلسل سبق وأن حقق رقما قياسي، بكونه أكثر مسلسل يجمع ساعات مشاهدة في اسبوع واحد عبر تاريخ شبكة نتفليكس.

وعدد ساعات البث التي نجح مسلسل Wednesday في تحقيقها بلغت بشكل إجمالي 341.2 مليون ساعة من مختلف الحسابات عبر المنصة خلال الأسبوع الأول من عرضه.

و نجح المسلسل بذلك في تخطي الرقم القياسي السابق الذي كان يحتفظ به مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع الذي طرح هذا العام.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل Wednesday، هو أحدث مسلسل درامي يتم طرحه لقصة مستوحاة من قصة أسرة آدمز التي تجمع بين الرعب والكوميديا، ويضم في بطولته مجموعة متميزة من نجوم هوليوود.

وتجسد الشخصية الرئيسية بالمسلسل، الممثلة الشابة جينا اورتيجا في شخصية وينزداي آدمز، ويشارك في البطولة كريستينا ريتشي التي تجسد دور مارلين ثورنهيل، والنجمة الكبير كاثرين زيتا جونز التي تجسد دور مورتيشا آدمز، والنجم لويس جوزمان الذي يجسد شخصية جوميز آدامز، وجويندولين كريستي الذي يجسد شخصية لاريسا ويمس، وإسحاق أوردونيز في دور بوجسلي آدامز.