نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي تطرح أغنية “بحبك أنا".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة بوسي منذ قليل، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "بحبك أنا" عبر تطبيق الفيديوهات الشهير، وجميع المنصات الغنائية الرقمية.





تفاصيل أغنية "بحبك أنا" لـ بوسي





والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير شيكو، وألحان وتايسون، وتوزيع موسيقي الباور العالي- إسلام موزة.





كلمات أغنية بحبك أنا لـ بوسي





انا عايزك كدا تفضل واقف مكانك هنا

قاعدة في قلبك متمكنا

ما انت وبس حبيبي انا

لاء مش مشكلة عادى

نحل اي مسألة

تيجى كدا هاجى كدا

هافضل برضوا احبك انا

انا انا انا

بحبك انا انا

هافضل احبك انا

علي الهادى بقي

قلبي ياما شاف الشقي

قافش ليه ما تفك بقي

يلا نقضيها فرفشة

معلش استوب حب الحب عليك التوب

بقولك ايه اي لاف يو بقي

مش كدا اهدى

هى بتخلص وحدة وحدة

مش بالعافية وبالمنهادة

ايو ياعم بكلمك انت

ركزلي شويةعينى في عينك

رايحا جاي

مش هاسيبك من ايدي

ياابوقلب حنين

انا هاجى علي كتفه وميل

انا عين مشفتش راجل غيرك

دا حبيبي مش قليل

دا معلم وابن معلم

كلمته عل الكل تعلم

لو جابوا رجالت الدنيا طز في كله

أحدث أعمال بوسي

ومن ناحية اخري، غنت بوسي تتر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض في رمضان 2024، الذي شارك في بطولته كل من سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.