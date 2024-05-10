نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري ينشر مقطع فيديو مع جمهوره بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان رامي صبري مقطع فيديو من حفله الأخير بالكويت من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب رامي صبري:' مع جمهوري الغالي من الكويت فرحت بوجودي معاكم ونتقابل تاني علي خير

وحقق رامي صبري مؤخرًا نجاح كبير بميدلي ألبوم النهايات أخلاق والذي طرحة عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب، وكانت آخر أغنياته بين الحيطان، والتي تصدرت تريند عالمي فور نزولها.



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع



بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش