نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هاني شاكر يتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان هاني شاكر تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول سرقة أغنية "رحماكي"، ليخرج هاني شاكر عن صمته ليوضح حقيقة هذا الأمر.

وقال هاني خلال تصريحات تلفزيونية: "ده راجل عايز يشتهر على حساب الناس المحترمة، لأن بصراحة مين الراجل ده عمل إيه قبل كده، إيه أعماله الفنية، وبعدين عبد الموجود ده كان موجود فين من أكثر من 15 سنة إيه اللي فكره بالغنوة دلوقتي".

هاني شاكر عن سرقة أغنية رحماكي:دي ناس فاضية وبتدور على الشهرة بأي شكل



وأضاف: "وأنا مالي أنا والملحن والمنتج، مشكلته الأساسية المفروض تبقى مع المؤلف للأسف يا أحمد دي ناس فاضية وبتدور على الشهرة بأي شكل".



تفاصيل أغنية رحماكي

أغنية "رحماكي" كانت طرحت عام 2015، ضمن ألبوم "حبيب حياتي"، ومن كلمات محمد العامودي، وألحان محمد ضياء الدين.

آخر أعمال هاني شاكر

والجدير بالذكر آخر أعمال هاني شاكر إنسي اللي خان، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتصدرت التريند فور نزولها.

