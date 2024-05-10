نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي العيدان تطالب بمنع ماجد المصري من دخول الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازال الهجوم على صناع مسلسل "زوجة واحدة لاتكفي" وكان آخره من الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي طالبت من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات المصغر إكس بمنع دخول ماجد المصري الكويت أو شراء أعماله.

منشور مي العيدان:

وكتبت مي:" سمعت كلامه بدل مايعتذر انا منك أطلع قرار من الوزاره يمنعه اهو وكل اللي شارك به العمل من أن يكون ضيف على برنامج على شاشة كويتيه وتمنع تلفزيون الكويت وكل القنوات الكويتيه الأخرى من شراء أي عمل مسلسل له واللي شاركوه عشان يعرف سلطة الإعلام الكويتي وقوته".

وجاء ذلك بعد تصريحات ماجد المصري على أحد الشاشات الكويتية وعند سؤاله عن الهجوم الذي تعرض له مسلسل "زوجة واحدة لاتكفي".

وجاء رد ماجد:" الانتقاد من حق الجمهور وده بيعلمنا أكتر نشتغل على نفسنا، ومستحيل أزعل من النقد مهما كان شكله، لكن الكويت ملهاش سلطة عليا، مصر بس هي اللي لها سلطة عليا غير كده مفيش".

أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

وضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، أحمد إيراج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رشيد وزوجته هيلة ويديرا مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص رشيد لم يكن أحد يتوقعها.

تفاصيل مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

تدور أحداث مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هدى حسين، ليلى عبد الله، سحر حسين، حمد أشكناني، ناصر الدوسرى، نور الشيخ، لولوة الملا، خالد الشاعر، فاطمة الصفي، نور الغندور، ومن إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة، ومن المقرر تصويره في أبوظبي بدولة الإمارات العربية، وعرضه على عدد من قنوات الخليج.