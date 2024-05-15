ماجدة خير الله: 'منى زكي وضعت نفسها في تحدي لتقديم أم كلثوم'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الناقدة ماجدة خير الله، عن تقديم الفنانة منى زكي للسيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، في فيلم سينمائي بعنوان "الست"، أمر به خطورة للغاية ومن أبشع الأشياء هو تقديم السيرة الذاتية لأي شخص.

رأي ماجدة خير الله في منى زكي

وتابعت ماجدة خيرالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "أبشع حاجه بالسيرة الذاتية لما يقدمها الفنان في عمل فني هو صعوبة التصديق والناس بيحاول يطلعوا هذا الفنان أو الشخصية المعروفة ملاك بأجنحة، معندناش فكرة تقديم السيرة الذاتية بكل الجوانب الإنسانية، وبما أن فعلًا أم كلثوم كان عمل ناجح جدا لأن أم كلثوم مكانتش لوحدها كان حولها جيل من العظماء والمسلسل اللي قدمته صابرين قدم جيل من العظماء".

وأشارت ماجدة، إلى أن سعاد حسني قدمت قبل ذلك شخصية سعاد حسني بمسلسل "السندريلا"، ولكنها لم تنجح، وأخشى أن الجمهور لا يتقبل عمل جديد عن أم كلثوم، لأن العمل الذي أخرجته المخرجة أنعام محمد علي، تعرض لجميع جوانب الشخصية وأسباب تألقها والثورة وعلاقتها بالأشخاص المقربين منها.

وأوضحت ماجدة خير الله، أن لديها تخوف كبير من منى ذكي، كون التكوين الجسماني مختلف عن أم كلثوم، فمهما قمنا بوضع مكياج على الشخصية لن يفلح ذلك، وأعتقد أنها تضع نفسها في تحدى كبير وأتمنى أن تنجح ولكن لدي شكوك كثيرة، معقبة: "جسم منى مختلف عن أم كلثوم حتى لو نفخوه مش هيوصل لجسمها".



مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.