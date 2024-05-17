نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف منير مهنئًا للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده: "رينا يديلك الصحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان شريف منير الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك مشهد له مع النجم عادل إمام من فيلم "عريس من جهة أمنية"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر شريف منير مشهده مع النجم عادل إمام من فيلم "عريس من جهة أمنية، وعلق عليه قائلا: "كل سنه وإحنا طيبين، انا عيد ميلادي ١٤ مايو، وحضرتك ١٧ مايو، ربنا يديلك الصحة، الزعيم عادل إمام".

أحدث أعمآل شريف منير

ويعرض حاليًا لشريف منير في دور العرض السينمائية فيلم السرب.

تفاصيل فيلم السرب

فيلم السرب يدور في إطار أكشن تشويقي، ويعرض حروب الجيش المصري ضد الخلايا الإرهابية، ويتناول العمل واحدة من أهم البطولات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، الفيلم استغرق ما يقرب من عامين ما بين تحضيره وتصويره، حيث واجه العمل موجة من التأجيلات خلال التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا، وارتباط أبطاله بأكثر من عمل في وقت واحد.

أبطال فيلم السرب

وضم فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال شريف منير

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان شريف منير مسلسل “ وبقينا إثنين ” والذي عُرض في النصف الثاني من السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٤ وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ وبقينا إثنين ”

شارك في بطولة مسلسل “ وبقينا إثنين ” شريف منير. رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.