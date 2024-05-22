نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي امنية أسماء جلال في عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أسماء جلال عن أمنياتها في عيد ميلادها الـ 29، والتي تحتفل به اليوم، قائلة: أتمنى أبقى مبسوطة وناجحة في شغلي بإذن الله، في كل اللي جاي.

أحدث أعمال أسماء جلال

ومن ناحية اخري، تنتظر أسماء جلال عرض فيلم ولاد رزق 3 خلال العيد الأضحى، الذي يضم العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، علي صبحي، محمد ممدوح، آسر ياسين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وايضا انضمت لفريق عمل فيلم “ فيها ايه يعني” بجانب النجم ماجد الكدواني وتجسد دور ابنته خلال الاحداث، الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

تعاقدت أسماء جلال علي المشاركة في فيلم شمس الزناتي مؤخرًا، وتستعد أسماء لبدء تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأبطال الفيلم يستأنفون تصوير العمل يوم 17 مايو الجاري، ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من المشاهد خارج مصر وبالتحديد في المجر، العمل من بطولة محمد إمام، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

اخر أعمال أسماء جلال

حصلت الفنانة أسماء جلال خلال مسيرتها الفنية على إشادات واسعة من قبل الجمهور من خلال أدوارها البارزة والمختلفة التي تسعى دائمًا لتقديمها، وشاركت ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2024 وشارك بجانبها مجموعة من الفنانين ومن أبرزهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، وأيضا مسلسل "الهرشة السابعة"، الذي بحث عن مظاهر الارتباك التي تطرأ على العلاقات الزوجية بعد مرور السنوات السبع الأولى وعلله وأسبابه، في قصة مشوقة جذبت الأنظار خلال الموسم الرمضاني، وشاركها بطولة المسلسل عدد من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.