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هكذا احتفلت إليسا بألبوم "أنا سكتين"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفلت إليسا بألبوم "أنا سكتين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة إليسا مع أصدقائها بطرح ألبومها الجديد "أنا سكتين"، وكان قالب الحلوى متعدد الطوابق مطبوع عليه صور إليسا من الألبوم الجديد "أنا سكتين" وشكل فراشات وورود.

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إليسا تحتفل بألبومها أنا سكتين

 

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من احتفال إليسا مع أصدقائها، وظهرت وهي تقطع قالب الحلوى وترقص على أنغام أغنية "دايما على بالي".

 

تفاصيل ألبوم إليسا أنا سكتين


يضم ألبوم إليسا الجديد 12 أغنية تتعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين، وفيما يلي قائمة بأغاني ألبوم "أنا سكتين"، كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

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اغاني ألبوم إليسا أنا سكتين

 

"فرحانة معاك"، كلمات نادر عبدالله، ألحان Ghokhan Ors، توزيع أحمد ابراهيم، اغنية "كلّو وهم"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، اغنية "العقد"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، اغنية "شو كان بيمنعك"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع عمر صباغ، اغنية "النظرة الأولى"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

اغنية "من أول السطر"، كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع جلال حمداوي، اغنية "نظرات"، كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، اغنية "حلالي"، كلمات نادر عبدالله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد ابراهيم، اغنية "حظي ضحكلي"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، اغنية "خوليو وفيروز"، كلمات وألحان وتوزيه محمد رحيم.

 

آخر أعمال إليسا

 

وكانت آخر أعمال إليسا هي أغنية «ماتندم على شي»، من كلمات على المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جمال ياسين، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا وتجاوزت 12 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وايضا أغنية «العقد»، التي تم طرحها في أغسطس الماضي والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، من ألحان محمد يحيي وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال الحمداوي، وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده.. عقدتني.. والسلسة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها”.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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