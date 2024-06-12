نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف:" نفذنا كل مشاهد الأكشن بنفسنا الأ مشاهد العربيات اللى بتتقلب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بـ الفيلم ولاد رزق الجزء الثالث والذي يخوض المنافسة موسم عيد الأضحى 2024، والذي حضره أبطال العمل.

وعند سؤال عمرو يوسف عن مشاهد الأكشن داخل الفيلم وكيف كان تنفيذها قال:" المشاهد في الفيلم كانت صعبة ونفذناها كلنا بنفسنا الأ مشاهد العربيات اللى بتتقلب".

أما عن شخصية ربيع فقال:" شخصية ربيع من الشخصيات القريبة لقلبي الشخصية كبرت معايا، بشقاوتها وقوتها وتكتب بشكل حلو، وكل جزء تكبر وتحلو عن اللى قبله".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.

آخر أعمال عمرو يوسف:

ويذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم "شقو" الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق إيرادات كبيرة في دور العرض، وشارك في بطولته كلا من يسرا، محمد ممدوح، عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربيني، ومن إخراج كريم السبكي.