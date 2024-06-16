أحمد فهمي: "عصابة الماكس" تجربة مختلفة.. والسقا مفاجأة الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد فهمي، سر حماسه الشديد لتجربة “عصابة الماكس” قائلا أن السيناريو الرائع والمميز الذي كتبه رامي علي وأمجد الشرقاوي، وفكرة العائلة المختلفة التي يقدمها الفيلم، جعلته يشعر بالحماس وأن يوافق على المشاركة فورًا في الفيلم

وأضاف في تصريحات صحفية أن فكرة العائلة في الفيلم تمثل بالنسبة له كل شيء، وانجذب لشخصية "الماكس"، زعيم العصابة، كما أن وجود نخبة كبيرة من النجوم مثل روبي، لبلبة، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، ومصطفى بسيط، بالإضافة إلى فريق العمل المميز، كان من ضمن أسباب موافقته.

وقال: "بالنسبة للمنافسة في موسم عيد الأضحى، فهي قوية ومميزة للغاية. أنا لا أخشى المنافسة، وأعتقد أن وجود أفلام كبيرة في هذا الموسم، الذي يُعد الأقوى في العام، يصب في صالح الجمهور. الجمهور يحب التنوع، ولكل شخص ذوقه الخاص. في هذا الموسم، هناك مجموعة متنوعة من الأفلام الرائعة، وأتمنى التوفيق للجميع. أما بالنسبة لي، فأنا أهتم فقط بالأدوار التي أقدمها وأسعى دائمًا للأفضل.

وعن سر تواجد النجم أحمد السقا كضيف شرف في الفيلم، قال أحمد فهمي: "السقا هو نجم كبير وصديق عزيز، وداعم لكل من حوله لولا دعمه، لما كنت هنا فوجوده في أفلامي هو شرف لي ويضيف قيمة للعمل وفي فيلم "عصابة الماكس"، يظهر كضيف شرف في دور مختلف تمامًا وسيُفاجئ الجمهور".