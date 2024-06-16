بهذه الطريقة.. منة فضالي تعايد على جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رسالة منة فضالي لجمهورها



وظهرت منة في الصور وهي ترتدي بلوزة بيضاء اللون، وعلقت قائلة:" كل سنة وانتم طيبين عيد مبارك عليكم جميعًا" ٠



آخر أعمال منة فضالي

وكان آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

وأيضًا شاركت في الدراما الرمضانية 2024 في مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين، شاركت في بطولة مسلسل جعفر العمدة أمام الفنان محمد رمضان، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقتها، تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه.