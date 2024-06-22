نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة السندريلا.. ما لا تعرفه عن سعاد حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعاد حسني هي الفنانة التي عشقتها الأجيال بداية من من الستينات حتى جيل الألفينات، هي فتاة الاستعراض وزوزو وصغيرة عالحب، عرفها الجمهور بالضحكة البريئة والملامح الملهمة فهي سندريلا واحدة، سعاد حسني..









البدايات والنجاحات





ولدت سعاد حسني في القاهرة، واكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي، الذي أشركها في مسرحيته "هاملت" لشكسبير. بعد ذلك، ضمها المخرج هنري بركات لدور البطولة في فيلمه "حسن ونعيمة" عام 1959. منذ ذلك الحين، توالت أفلامها خلال عقدي الستينيات والسبعينيات، ومن أشهر أفلامها: "مال ونساء"، "موعد في البرج"، "صغيرة على الحب"، "الزوجة الثانية"، و"خلي بالك من زوزو". وصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلمًا.





الجوائز والتكريمات





حصلت سعاد حسني على العديد من الجوائز السينمائية وكُرمت من قبل الرئيس أنور السادات في عام 1979 في احتفالات عيد الفن. بدأت تعاني من مشاكل صحية في العمود الفقري عام 1987، ما جعلها تبتعد عن الأضواء والتمثيل. كان آخر أعمالها هو "الراعي والنساء" عام 1991.





وفاتها والغموض المحيط بها





توفيت سعاد حسني في 21 يونيو 2001 إثر سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم فيها في لندن. تضاربت الأنباء حول موتها، بين شكوك في مقتلها أو انتحارها، وشكلت قضية موتها غموضًا كبيرًا لم يحل إلى الآن.





النشأة العائلية





ولدت سعاد حسني في حي بولاق بالقاهرة، لأب ترجع أصوله إلى الشام، هو محمد كمال حسني البابا، الخطاط العربي الشهير الذي انتقل من سورية إلى القاهرة في عام 1912. والدتها جوهرة محمد حسن صفور، مصرية تنتمي لعائلة حِمصية. كان لها ستة عشر أخًا وأختًا، وترتيبها العاشر بين أخواتها، منهم شقيقتان فقط: كوثر وصباح، وثماني إخوة وأخوات لأبيها، وست أخوات لأمها، منهم ثلاثة إخوة وثلاث أخوات. من أشهر أخواتها من الأب المغنية نجاة الصغيرة.





الأسرة والتعليم





انفصل والداها حين كانت في الخامسة من عمرها، واقترنت والدتها بالزوج الثاني عبد المنعم حافظ، مفتش التربية والتعليم في القاهرة، الذي تولى حضانة بناتها الثلاث كوثر وسعاد وصباح. لم تدخل سعاد مدارس نظامية واقتصر تعليمها على البيت. كان أول لقاء بينها وبين ابن عمها أنور البابا، الفنان السوري، عام 1963 في منزل الفنان اللبناني محمد شامل.





مسيرتها الفنية





بدأت سعاد حسني مسيرتها الفنية بمساعدة الشاعر عبد الرحمن الخميسي، الذي أشركها في مسرحيته "هاملت" في دور أوفيليا. ثم ضمها المخرج هنري بركات إلى طاقم فيلمه "حسن ونعيمة" في دور نعيمة وأصدر الفيلم عام 1959. عملت بعدها مع أكبر مخرجي السينما المصرية، مثل صلاح أبو سيف، عز الدين ذو الفقار، يوسف شاهين، حسن الإمام، وكمال الشيخ، وشاركت في أفلامها نجوم السينما المصرية من عدة أجيال، مثل صلاح ذو الفقار، رشدي أباظة، نور الشريف، وأحمد زكي.





أفلامها البارزة





تُعد أفلام "حسن ونعيمة"، "مال ونساء"، "موعد في البرج"، "صغيرة على الحب"، "غروب وشروق"، "الزوجة الثانية"، "الناس والنيل"، "أين عقلي"، "علي من نطلق الرصاص"، "شفيقة ومتولي"، "الكرنك"، "أميرة حبي أنا"، "أهل القمة"، و"غريب في بيتي" من أشهر أفلامها. بالإضافة إلى فيلمها "خلي بالك من زوزو" الذي يعتبره الكثيرون أشهر أفلامها على الإطلاق. كما شاركت مع المخرج صلاح أبو سيف في فيلم "القادسية" الذي يصور قصة معركة القادسية بالتفصيل.





الأعمال الأخيرة

بدأت التمثيل عام 1959 ووصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلمًا، منها أربعة أفلام خارج مصر، ومعظم أفلامها صورتها في الفترة من 1959 إلى 1970. قدمت مسلسلًا تلفزيونيًا واحدًا هو "هو وهي" عام 1985، وثماني مسلسلات إذاعية. كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "الراعي والنساء" عام 1991، وشاركتها البطولة الفنان أحمد زكي والممثلة يسرا. كما قدمت آخر أعمالها الإذاعية "عجبي" من رباعيات صلاح جاهين لصالح إذاعة بي بي سي العربية في لندن، بالإضافة إلى قصيدة "المكنجي" لصلاح جاهين دعمًا للشعب الفلسطيني إبّان انتفاضة الأقصى.