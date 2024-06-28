الريال اليمني يسجل سعر جديد ومتسارع امام العملات الأجنية في صنعاء وعدن ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالعاصمة المختطفة صنعاء اليوم الخميس، ارتفاعا أمام الريال اليمني، هو الثاني خلال هذا الشهر.

وبحسب منصة “بقش” فإن الدولار ارتفع أمام الريال اليمني، بمقدار ثلاثة ريالات عن أمس، حيث بلغ سعر البيع 535 بعد أن ظل مستقرا طوال أسبوعين عند مستوى 532، فيما سجلت أسعار البيع 539 بزيادة 3 ريالات عن يوم الثلاثاء.

وكانت أسعار الدولار، سجلت يوم 12 يونيو الجاري، الارتفاع الأول بصنعاء، حيث ارتفع سعر شراء الدولار الواحد من 529 إلى 532 وارتفعت أسعار البيع من 534 إلى 536 ريالا.

أسعار الصرف في صنعاء: اليوم الخميس 27 يونيو 2024:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 535

البيع: 539

-الريال السعودي:

الشراء: 140

البيع:141.