تعرف على تفاصيل مسلسل حنان مطاوع الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة حنان مطاوع للتحضير لمسلسلها الجديد “تقاطع طرق”، ومن المتوقع أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

تفاصيل مسلسل حنان مطاوع

يحمل المسلسل اسم "تقاطع طرق" وهو من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن ومن إنتاج شركة أروما.

تصريحات حنان مطاوع



وردت الفنانة حنان مطاوع، على تصريح الفنانة سميحة أيوب التي قالت فيه أنها الأنسب لتقديم سيرتها الذاتية، مُعلقة في تصريحات صحفية لها،:"سعيدة للغاية بما قالته عني الفنانة سميحة أيوب بتقديم سيرتها الذاتية، وده شرف كبير ليا أنها تقول كده وهي أستاذة الكل وحبيبة قلبي وفنانة عظيمة وهي مسيرة مليئة بالنجاحات الكبيرة ورمز من رموز الفن العظيمة".



وتابعت حنان مطاوع،:"أنا بحبها أوي أوي، واللي هي قالتاله على رأسي من فوق وشكرا ليها جدا على إشادتها بموهبتي".



آخر أعمال حنان مطاوع في رمضان 2023



وأيضًا شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل وعود سخية، تأليف وإخراج أحمد صبحي، وشارك في العمل كل من محمد الصاوي، نبيل نور الدين، مروة أنور، صفاء الطوخي وآخرين، كما شاركت في مسلسل سرة الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني إخراج خالد يوسف، وشارك في العمل كل من حسين فهمي، هالة صدقي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، خالدأنور، ندى موسى، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، محمود قابيل.