في هذا الموعد.. مصطفى قمر يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي النجم مصطفى قمر حفلًا غنائيًا بلبنان ضمن موسم حفلات الصيف، يوم 13 من شهر يوليو المقبل، ويقدم خلاله باقة من ألمع أغانيه.

حفل غنائي بلبان ينتظر مصطفى قمر



ويستعد مصطفى قمر لإحياء حفل غنائي آخر في لبنان، يوم 19 يوليو بمشاركة النجم وائل جسار.

آخر أعمال مصطفى قمر

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "أولاد حريم كريم "، وتدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم حول عدد من التطورات بعد 18 عامًا من تقديم الجزء الأول من العمل، لتنشأ علاقة حب بين كريم حسين وآيلا "تيام مصطفى قمر ورنا رئيس"، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني "مصطفى قمر" أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها "داليا البحيري"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا) وسط أجواء من الكوميديا.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم





فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.