نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت المقبل.. وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان وائل كفوري، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في المغرب، وذلك يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل، على أحد المسارح بمدينة كازابلانكا، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال وائل كفوري

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل كفوري، أغنية "حلو الحب" الذي طرحها مؤخرًا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل أغنية "حلو الحب"

أغنية "حلو الحب" من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، إنتاج موسيقى داني حلو، مكس وماستر رالف سليمان.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بعد الدنيا بتجيب عشا الوفا

ما خمسة اللهف بقلوب العاشقين

الحب بين الناس بعده ما اختفى

وبعده القلب بيدق

حلو الحب لما يجمع بين قلبين

ويخليهم شخص واحد

من بعد ما كانوا اتنين عايشين لبعض

وحاسين ببعض.