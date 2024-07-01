نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سر تصدر بسمة وهبة للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إعلانها مقاضاة شركة شحن، والسبب تأخرهم في إرسال أشعة نجلها إلى ألمانيا كي يفحصها الطبيب، وهذا الأمر تسبب في تدهور حالته الصحية.

مقاضاة بسمة وهبة لـ شركة شحن

ونشرت "وهبة" مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: “الرسالة دي لـ DHL، مش هسيبكم، لأنكم تسببتم في سوء الحالة الصحية لابني، أنا جيت من السعودية يوم 26، وابني كان تعبان وخد كذا حقنة في العمود الفقري ما ريحتهوش، وبعتنا لدكتور في ألمانيا قال لازم عملية، ولكنه طلب مننا أشعة MRI”.

وأضافت: "وبالفعل تمت وقولت له في مصر أسرع من السعودية لأن المسافة بين السعودية وألمانيا أطول وقولتله هبعتها ليك في مكتب في المطار وقالوا هتوصل في 48 ساعة، قعدت عندهم أيام 26 و27 و28 و29 صحيوا من النوم وبعتوا السي دي للندن، واكتشفوا أنها جات غلط وبعتوا لألمانيا، والمفروض تروح فرانكفورت بعتوها لبلد تانية في ألمانيا وابني آلامه بتزيد والمفروض يعمل العملية".



وأختتمت حديثها، قائلة: "ابني عريس وفرحه بعد أسبوعين، وربنا ميجبش لينا إلا الخير لكن أنتم تسببتم في شر، وإحنا أجلنا الفرح علشان العملية تتعمل بسرعة ويتخلص من آلامه، ولو كنت بعت حد وركبته طيارة كان تقريبًا هيكون نفس السعر لأنكم أسعاركم غالية، ومش هسيبكم وهقاضيكم مش في مصر بس وبرة مصر كمان".