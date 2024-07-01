نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب شركة الشحن.. بسمة وهبة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية المصرية بسمة وهبة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، انتقدت فيه إحدى شركات الشحن، موضحة أنها تأخرت في توصيل أشعة طبية خاصة بابنها المريض لطبيبه المعالج في ألمانيا، مؤكدة أنها ستقاضي الشركة للحصول على حقها وحق ابنها الذي تأجل حفل زفافه.

سبب تصدر بسمة وهبة التريند

وعلقت بسمة وهبة: "مش هسيب حق ابني العريس اللي كان فرحه بعد أسبوعين وهاخد حقي منكم بالقانون.. ليَّ حق عندكم وهاخده إن شاء الله بالقانون، أنا ابني تعبان وفرحه بعد أسبوعين، عنده مشكلة في ضهره وأخد حقن في العمود الفقري معملتلهوش حاجة، بعتنا الأشعة بتاعته بالإيميل لألمانيا، الدكتور قال إن الصورة مش واضحة فمحتاج mri"، وأنها بالفعل توجهت إلى مكتب خاص بـ شركة الشحن هذه وأكد لها العاملون به أن الأشعة ستصل خلال 48 ساعة إلى وجهتها المحددة"، موضحه أنها ظلت على تواصل مستمر بالطبيب المعالج في ألمانيا والذي ظل يؤكد لها في كل مرة أن الأشعة الطبية لم تصل إليه، وأنه بعد تتبع خط السير الخاص بالطرد، اتضح أنه تم توصيله إلى لندن وليس ألمانيا، لافتة إلى أن إرسال الطرد استغرق نحو 4 أيام دون أن يصل إلى العنوان المُحدد له.

مرض بسمة وهبة

ويذكر ان الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد تعرضت لسرطان الثدي وسبق لها أن خضعت لعدة عمليات حتى تم القضاء على الورم بشكل كامل، ثم عاد المرض للظهور في جسدها، مما دفعها إلى التوجه إلى لندن لتلقي العلاج. كما ناشد زوجها الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

نبذة عن بسمة وهبة

ولدت بسمة وهبة في عام 1972، تزوجت في المرة الاولى من السعودي أسامة السيد، وطلقت منه بعد إنجاب عبدالرحمن وعبد العزيز، ثم تزوجت مرة أخرى من ضابط الشرطة علاء عابد، وأقامت احتفالًا كبيرًا في أحد فنادق القاهرة، وأنجبت منه ابنة تسمى خديجة.