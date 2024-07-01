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أحمد جودة - القاهرة - انتهي صناع فيلم "إكس مراتي" من التصوير، استعدادا لطرحه في السينمات في موسم الصيف الحالي خلال يوليو المقبل.

تفاصيل دور أمينة خليل ضمن أحداث فيلم إكس مراتى

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أحداث فيلم إكس مراتى

ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

أبطال إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم إكس مراتي



تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

أحدث أعمال أمينة خليل

ويذكر ان الفنانة أمينة خليل تعاقدت مؤخرا علي مسلسل لام شمسية، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، والمقرر عرضه في رمضان 2025 من خلال، تجسد أمينة ضمن أحداث العمل شخصية مُدرسة في إحدى المدارس الدولية، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي ويناقش العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وكان من المقرر أن تلعب منى زكي بطولته قبل أن تعتذر عنه.

آخر أعمال أمينة خليل

وكان آخر أعمال أمينة خليل هو فيلم شقو، والعمل من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وشارك فيه كل من: دينا الشربيني، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداث فيلم شقو في إطار تشويقي أكشن.

نبذة عن أمينة خليل

ولدت أمينة خليل 26 أكتوبر 1988، هي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل، درست التمثيل في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وتخرجت منها عام 2009، قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة، درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك، وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفارد»، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011، تزوجت من أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب في عام 2015، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة، كانت بدايتها في عالم التمثيل هو العمل مع الفنانة يسرا في مسلسل شربات لوز عام 2012، في نفس العام، شاركت في مسلسل طرف ثالت، وحققت من خلاله شهرة، وبدأ الجمهور يتعرف عليها.