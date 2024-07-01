نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح دورته الأولى.. مهرجان العلمين يخصص 60 % من أرباحه لصالح فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في الدورة الثانية عن تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، جاء ذلك حسب البوستر الدعائي الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.



وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدورة الثانية لمهرجان العلمين، المقام في مدينة العلمين ومن المقرر أن يتم خلاله كشف كامل التفاصيل الكاملة عن لدورة الثانية، من تفاصيل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المقرر إقامتها خلال فترة المهرجان، ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة.

ويذكر أن الدورة الأولى من مهرجات العلمين الذي أقيمت العام الماضي، شهدت العديد من الفعاليات منها الثقافية والرياضية والفنية، كما أقيمت العديد من الحفلات لنجوم كبار منهم الكينج محمد منير، راغب علامة، إليسا، نانسي عجرم، أحمد سعد، مدحت صالح، كايروكي، شارموفرز، ويجز، رضا البحراوي ومسلم، وحققت هذه الحفلات نجاحًا كبيرًا.