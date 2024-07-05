ولاد رزق 3 يحقق إيرادات ضخمة وينجح في إثارة إعجاب الجمهور

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "ولاد رزق 3" إيرادات قياسية وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بعد طرحه في صالات السينما.

وقد أشاد النقاد والجمهور على حد سواء بهذا الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة.

حيث حقق أمس الخميس إيرادات بلغت 2 مليون و489 ألفًا و641 جنيهًا، مع بداية أسبوعه الرابع في السينما.

ويعد فيلم ولاد رزق 3 الأول في تاريخ السينما المصرية الذي تقترب إيراداته من 300 مليون جنيه، في أقل من شهر على طرحه بدور العرض السينمائية، متفوقًا بذلك على الجزأين السابقين من السلسلة. ويُعزى نجاح الفيلم إلى عدة عوامل:

القصة المشوقة والحبكة المحكمة التي جذبت انتباه المشاهدين منذ البداية.

التمثيل المتميز لنجوم الفيلم والذين قدموا أداءً رائعًا.



الإخراج المحكم والمشاهد المبتكرة التي أضفت طابعًا مميزًا على الفيلم.



التسويق الناجح الذي ساعد في إثارة حماس الجمهور قبل طرح الفيلم.

وتشير التوقعات إلى أن الفيلم سيواصل تحقيق إيرادات قوية في الأسابيع المقبلة، مما يؤكد مكانة سلسلة "ولاد رزق" كواحدة من أهم الأعمال السينمائية المصرية.

أبطال فيلم ولاد رزق 3



يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز، كريم قاسم، عمرو يوسف، محمد ممدوح، سيد رجب، أسماء جلال ونسرين أمين، إضافة إلى ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، إياد نصار، رزان مغربي، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، وجرى تصويره على أعلى مستوى من الإنتاج والتجهيزات، وجرت الاستعانة بلاعبي كرة القدم في النادي الأهلي وهم محمد مجدي أفشة، إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، بجانب المدير الفني مارسيل كولر.

