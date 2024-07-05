نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للترفيه تعيد ثنائيات النجوم للشاشة من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه لبدء مرحلة جديدة لعودة التطور والاختلاف للسينما العربية من جديد، وذلك بعودة الثنائيات للشاشة الصغيرة مرة أخرى سواء باجتماع نجوم معا مرة أخرى أو ثنائيات جديدة.

حيث من المقرر العمل على أكثر من فيلم الفترة المقبلة ومن أبرز النجوم المشاركين في هذه الأفلام.

أحمد عز وكريم عبدالعزيز:

يجتمع الثنائي المفضل عند الجمهور العربي من جديد بعد عدة نجاحات قدموها سويا، من خلال فيلم جديد برعاية هيئة الترفيه لكن لم يتم الكشف تفاصيله حتي الآن، وقد رحب الثنائي بالعودة للعمل معا بعد نجاحهم في فيلم كبيرة والجن الذي عرض في عام 2021.

عمرو دياب ونانسي عجرم:

وفي دعم الأختلاف قررت هيئة الترفيه جمع الثنائي عمرو دياب ونانسي عجرم في عمل سينمائي غنائي، حيث يعود الهضبة مرة أخرى للتمثيل بعد فيلم " آيس كريم في جليم".

ونانسي عجرم في أول تجربة سينمائية لها والتي صرحت عن سعادتها بذلك وأنها سوف تمثيل بنفس لهجتها اللهجة اللبنانية.

ويذكر أن كتب تركي آل الشيخ منشورًا عبر فيه عن سعادته البالغة بإقناعه للفنانة نانسي عجرم بالتمثيل، ووصفها بأنها فنانة عالمية، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بإقناعي للفنانة القديرة نانسي عجرم التي أراها فنانة عالمية وليست عربية فقط، وإقناعها بالتمثيل لأول مرة في تاريخها خلال عشرون عامًا، مع نجم كبير وعالمي أيضًا عمرو دياب".

وتابع تركي آل الشيخ: "متفائل جدًا بالفيلم، وأتمنى أن نعيد ذكريات شادية وعبد الحليم وفريد الأطرش وصباح بروح العصر الجديد، عمرو دياب ونانسي عجرم ايقونتي نجاح وفي هذه السنة، لدينا مفاجأة مهمة مع المصمم العالمي إيلي صعب ونانسي عجرم".