القاهرة - محمد ابراهيم - أسامة كمال يعلن توقف برنامج "مساء دي إم سي" لنهاية أغسطس

أعلن الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء دي أم سي" عن توقف عرض البرنامج خلال الفترة الحالية وبداية أجازة الصيف، وذلك بعد موسم مميز من العمل الإعلامي الراقي والتغطية الإعلامية على كافة المستويات سواء الشأن الداخلي والأوضاع الخارجية في قطاع غزة ودول العالم.

الإعلامي أسامة كمال

منشور الإعلامي أسامة كمال عبر حسابه على موقع "فيسبوك"

وقام "كمال" بكتابة منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" قال فيه:

"الحمد لله.. بدأنا أجازة الصيف في مساء dmc حتى نهاية شهر أغسطس.. القاكم على خير.. لكن البودكاست مستمر طوال هذه الفترة".

منشور الإعلامي أسامة كمال عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك

أسامة كمال خصص جزء من حلقاته عن أحداث فلسطين الجارية

ومن ناحية أخري كان الإعلامي أسامة كمال قد خصص جزء من حلقاته للحديث عن تطورات الأزمة الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، باستضافة العديد من الخبراء والمحلليين السياسيين وصحفيين وأطباء من قطاع غزة في حلقات حققت أعلى المشاهدات.

أسامة كمال يناقش عدة قضايا من خلال مساء دي إم سي

وناقش الإعلامي أسامة كمال خلال الموسم المنتهي في برنامج "مساء دي أم سي"، العديد من القضايا المحلية وتوقف لأيام للحديث عن برنامج الحكومة الجديدة، وخصص جزء من حلقاته للحديث عن أداء والخبرات السابقة لكل وزير بداية من الحديث عن وزير المالية أحمد كوجك مرورًا بباقي الوزراء في الحكومة الجديدة، بالإضافة للتطرق بمناقشة الكثير من القضايا الشائقة والأوضاع الاقتصادية وأزمة انقطاع الكهرباء بالاستعانة بخبراء للوقوف على الأمر.