على طريقة الفيديو كليب.. كارمن سليمان تطرح "حبايب قلبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة كارمن سليمان فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية “حبايب قلبي” على قناتها الرسمية على “يوتيوب”، بالإضافة لجميع المنصات الموسيقية المختلفة على أن تطرح باقي أغنيات الميني ألبوم خلال الأيام المقلبة على التوالي.

تفاصيل أغنية حبايب قلبي



تأتي أغنية حبايب قلبي للفنانة كارمن سليمان من ألحان الملحن عزيز الشافعي وإنتاج مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان.



آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان



ومن ناحية أخرى، كانت آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان هو فيديو كليب بعنوان "كنا في مكان" والذي تم طرحه في فبراير الماضي لهذا العام الحالي 2024 على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتم تصويره على طريقة الذكاء الإصطناعي، وحققت نجاحًا كبيرًا أثناء طرحها، والأغنية من إنتاج مصطفى جاد، كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، أوركسترا Fames Project، إخراج عمر شربيني.