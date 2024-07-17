نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..الجمهور على موعد مع ألبوم "أنا جامد كدة كدة" لـ رامي صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد حماس الجمهور لسماع البوم “أنا جامد كدة كدة” للفنان رامي صبري، ويعد هذا الألبوم هو ثاني ألبوم للفنان رامي صبري خلال عام 2024 حيث طرح رامي صبري ألبوم بداية العام حمل اسم “النهايات أخلاق” وكان يتكون من 12 أغنية تتنوع بين الدراما والرومانسية.

موعد طرح ألبوم “أنا جامد كدة كدة” لـ رامي صبري

وأعلن الفنان رامي صبري عن موعد بداية طرحه ألبومه الجديد “أنا جامد كدة كدة” حيث سيبدأ طرحه اليوم وذلك حسب ما أعلنه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر برومو الألبوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلاً: "اختار أغنيتك المفضلة من إعلان ألبوم أنا جامد كدة كدة، اسمعوا الألبوم على جميع المنصات بداية من يوم 17/7/2024".

ويتكون الألبوم من 6 أغنيات تتنوع بين الرومانسي والدراما ويتعاون رامي صبري في الألبوم مع باقة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

تفاصيل ألبوم “أنا جامد كدة كدة” لـ رامي صبري

أغنية "أنا جامد كدة كدة" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

أغنية "فيها أيه" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية "كداب" من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "كنا معدين" من كلمات الشاعر عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "علي بالي" من كلمات الشاعر مصطفي مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع رامي يسيّ.

أغنية "مابتحصليش كتير" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "ليالينا وحشاني"، والذي يتعاون من خلالها مع المطربة الأوكرانية etolubov، خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملًا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، وهذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev.

وتعاون مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.