نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية لو جاي في سيط لـ رضا البحراوي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم رضا البحراوي لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم لو جاي في سيط، حيث شارك "رضا" جمهوره بالبرومو الرسمي لأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



والأغنية من كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس، إنتاج السبكي .

وتم تنفيذ فيديو كليب أغنية لو جاي في سيط، بالكامل لأول مرة على طريقة الذكاء الصناعي حتي الراقصين يقدمون وصله من الرقص الشرقي بتقنية AI، ومن المقرر طرح الأغنية نهاية هذا الأسبوع على كافة المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

تعليقات الجمهور على منشور رضا البحراوي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميز، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال رضا البحراوي

والجدير بالذكر آخر أعمال رضا البحراوي أغنية على الدوغري ومن الآخر، بداية هذا الشهر واستطاعت أن تحتل المراكز الأولى على معظم منصات الاستماع.