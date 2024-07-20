نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| إيمان العاصي لـ "دوت الخليج الفني": أجسد شخصية محامية بورسعيدية اسمها "ليلي" في مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة إيمان العاصي لخوض أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "برغم القانون"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن مسلسلات موسم "الأوف سيزون".

وكشفت إيمان العاصي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل دورها في المسلسل، قائلة إنها تجسد شخصية محامية تعيش في أحد الأحياء الشعبية في بورسعيد، اسمها "ليلي" وتواجه تحديات كبيرة خلال أحداث المسلسل، أثناء عملها كمحامية وتدافع عن المتزوجات.

ليلي من مسلسل برغم القانون

وأضافت أنها لم تنته من تصوير المسلسل، وتواصل تصويره في الفترة الحالية؛ استعدادًا لعرضه ضمن مسلسلات موسم "الأوف سيزون".

أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، بجانب الفنانة إيمان العاصي، مجموعة كبيرة من نجوم أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، جوري بكر، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وغيرهم، ومن تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

إيمان العاصي

آخر أعمال إيمان العاصي

وكان آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، والذى عُرض في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وجسدت إيمان خلال العمل شخصية دلال حمادة فتح الله، التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، عدد كبير من الفنانين من بينهم، مي كساب، زينة، سلوى عثمان، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، جوري بكر، منذر رياحنة، طارق النهري، عصام السقا، دعاء حكم، مجدي بدر، وآخرين، والعمل من إخراج محمد سامي.