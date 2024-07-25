نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. حسين فهمي يتحدث عن أكثر المواقف الإنسانية في مشوار حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسين فهمي خلال لقائه مع برنامج «كتاب حياتي»، كواليس أكثر المواقف الإنسانية التي صادفها في مشوار حياته، قائلًا: «ذات مرة وجدت بنت لطيفة جدا عندها 14 سنة، جاية عايزة تتصور معايا ومعاها خالتها، قالت لي: هي مبتتكلمش»، نتيجة حادثة حصلت لوالدها ووالدتها وماتوا قدامها، فالبنت جالها صدمة، خدتها في حضني واتصورنا».

وأوضح: «عدت سنين، وحضرت إلى خالتها وقالت لي:«مش عارفة أشكرك ازاي، البنت بدأت تتكلم»، فسألتها: «علاقتي إيه بالموضوع؟، قالت لي: هي عايزة تحكي للناس أنها شافتك، فبدأت تتكلم» أنا معملتش حاجة ولكن تأثرت جدًا بالحكاية دي».

أحدث أعمال حسين فهمي

ومن ناحية اخري، يشارك حسين فهمي في بطولة فيلم «حمام العريس» مع رانيا يوسف، ويقدم دورا كوميديا لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، العمل من بطولة عدد من النجوم، منهم رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، وحسين فهمي، وجاري التعاقد خلال الفترة الحالية مع باقي أبطال العمل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، والفيلم من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح،ويواصل حسين فهمي حاليًا التحضير لفيلم «قصر الباشا» استعدادًا لانطلاق تصويره خلال نهاية مايو الجاري، ويشارك إلى جانب أحمد حاتم في بطولة قصر الباشا، عدد من النجوم منهم أسماء أبواليزيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، وصدقي صخر، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير

ينتظر حسين فهمي عرض مسلسل «عودة البارون»، والذي انتهى حسين فهمي من تصويره خلال الفترة الماضية، والذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023، ويشارك حسين فهمي في بطولته كل من خالد سليم، ميس حمدان، محمد مهران، رزان مغربي، نهال عنبر، من تأليف وإخراج سامر خضر، وانتهى «فهمي» من تصوير فيلم «الملحد» منذ فترة طويلة، ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولة: أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، مصطفى درويش، وأحمد السلكاوي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل.

آخر أعمال الفنان حسين فهمي

وكان آخر أعمال الفنان حسين فهمي، هي مشاركته في فيلم «الإسكندراني»، بطولة الفنان أحمد العوضي، والعمل ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: زينة، بيومي فؤاد، عصام السقا، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، صلاح عبد الله، وهو من تاليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في رمضان الماضي، ومن إخراج خالد يوسف، وبطولة نخبة من أهم نجوم التمثيل مثل: حنان مطاوع، خالد الصاوي، وأحمد السعدني وهالة صدقي.