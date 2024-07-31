إيناس عز الدين تذهل الجمهور بإطلالتها في افتتاح المهرجان القومي للمسرح

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة إيناس عز الدين، الأنظار إليها بإطلالة ساحرة في حفل افتتاح الدورة الـ17 للمهرجان القومي للمسرح المصري، والذي أقيم أمس بدار الأوبرا.

إطلالة إيناس عز الدين

ظهرت إيناس عز الدين بفستان أنيق جمع بين اللونين الأسود والنبيتي، وهو من تصميم أمل شوكت، وتميزت بإطلالة جذابة ومكياج ناعم أبرز ملامحها وأنوثتها للميكب أرتست رينا جوزيف.

ما لفت الأنظار بشكل خاص هو فقدان إيناس لوزنها بشكل كبير، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن السر وراء هذا التغيير الجذري في شكلها، وتساءل الكثيرون عما إذا كانت قد خضعت لعملية تجميل أو رجيم قاس لتحقيق هذا الهدف.

مشاركة إيناس عز الدين في توحة

على صعيد آخر، أعلنت إيناس عز الدين مشاركتها مؤخرا في مسلسل يحمل اسم "توحة"، حيث تجسد دورا مميزا في إطار أحداث تدور في حي شعبي، بالإضافة إلى مسلسل آخر يحمل اسم "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام، كما اعتذرت مؤخرا عن مسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة نظرا لإرتباطها بعدة أعمال فنية في دولة قطر.