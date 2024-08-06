نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رياض: محمود ياسين رفض يضربني بالقلم في "التوبة" حفاظًا على شعور نجله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد رياض، أن الفنان الراحل محمود ياسين رفض صفعه على وجهه خلال أحد المشاهد في مسلسل "التوبة"، وذلك حفاظًا على شعور نجله عمر محمد رياض، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل”، التي تقدمة الإعلامية نهال طاير عبر شاشة صدي البلد2.

وتابع الفنان محمد رياض: "كنت بهرب أشتغل مع الراحل محمود ياسين علشان محدش يقول عليا إني بشتغل بالواسطة والحاجات دي.. واشتغلت معاه وهو قالي ليه مش عاوز تشتغل معايا والمشهد ده مكتوب في الاسكريبت والمفروض إني أنا ابنه وشخص مستهتر ويضربني بالقلم لكنه رفض والمخرج اتكلم معاه وقاله لأ.. بعدها قولتله اضربني عادي، قالي يا حبيبي لو أنا ضربتك وابنك عمر شافني وأنا بضربك هيفضل فاكرلي المشهد ده العمر كله.. عمل حساب لحفيده".

وأشار محمد رياض، إلى أن الفنانة عبلة كامل فنانة عظيمة وكانت تلقائية ومميزة وطيلة الوقت كانت تفاجئنا خلال تصوير مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

واختتم الفنان محمد رياض، حديثه قائلًا أنه لن يمانع زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، في البطولة المطلقة، معقبًا:" عاوز أقولها ربنا يوفقك وتستاهلي كل خير وانتي فنانة موهوبة وشاطرة واللي يميزها أنها بتشتغل على الشخصية كويس أو ي وبتجتهد وموهوبة بالفطرة ومثقفة ومفيش دور عملته إلا ما كان مميز جدا جدا".

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.