بـ "فستان أحمر".. هند صبري تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة هند صبري

تألقت هند صبري، وهي ترتدي فستان أحمر قصير يشبه الأميرات ليبرز جمالها ورشاقتها.



و من الناحية الجمالية أعتمدت هند صبري على وضع الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان التي تليق بها مع وقوفها على البحر بطريقة مميزة وجميلة.

آخر أعمال الفنانة هند صبري

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال هند صبري مسلسل "مفترق طرق"، وتدور أحداثه حول "أميرة" التي كرست حياتها للاهتمام بزوجها وأسرتها على امتداد 15 عامًا، ورضيت بالتخلي عن طموحها المهني، لتفاجأ بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد المنصب العام الذي يشغله ويهزّ أركان حياتها الزوجية والعائلية والمسلسل مكون من 45 حلقة.



طاقم عمَل مسلسل "مفترق طرق"

مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، يوسف الكدواني، مؤمن نور، ليلى عز العرب،سليم هاني، علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد محيي.