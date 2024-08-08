اليوم.. أحمد جمال يحيي حفلًا غنائيًا في "بورتو مطروح"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفلًا غنائيًا اليوم في "بورتو مطروح"، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

آخر أعمال أحمد جمال

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال هى أغنية "عدى كل الكلام "، والتي طرحها منذ فترة قريبة عبر يوتيوب.

كلمات الأغنية



جماله ده محدش يتخيله

بلاقي نفسي بحب أبصله

ده لو يطلب نجمة من السما

يشوف نفسه في ايه وانا هعمله

ده محتاج ١٠٠ فنان يرسمه

يجوا بقى الباقيين يتعلموا

مفيش منه اتنين في الدنيا دي

ده جنبه الحلوين يستسلموا

عدى عدى عدى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

لا واللي زاد وغطى ع الجمال

ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال

بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال

مش لاقي حتى نص غلطة فيه

شقي شقاوة واهو ده اللي مميزة

كلامي قبل ما اقابله بجهزه

ده خلى الساكتين يتكلموا

و خلى الهاديين يتنرفزوا

عليه طريقة هى اللي بحبها

عيونه انا مش بشبع منها

لقيت نفسي وروحت معاه انا

ده حاجة كده جيالي في وقتها

عدى عدى عدى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

لا واللي زاد وغطى ع الجمال

ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال

بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال

مش لاقي حتى نص غلطة فيه