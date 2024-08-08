اعتذار أسامة عباس عن ندوة تكريمه وحضور نجله بدلا عنه

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذر الفنان القدير أسامة عباس لإدارة مهرجان القومي للمسرح المصري عن ندوة تكريمه بمهرجان المسرح القومي للمسرح التى تقُام الآن بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وحضر بالنيابة عنه نجله محمد أسامة عباس.

ندوة تكريم الفنان أسامة عباس

أبرز المكرمين في مهرجان القومي المسرح

مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.